Buone notizie e tanta attesa per la Juventus che nei prossimi giorni potrebbe riabbracciare con qualche giorno di anticipo, Sami Khedira. Il centrocampista tedesco era stato fermato per un problema cardiaco e si era immediatamente operato con prognosi di rientro di 30 giorni.



Secondo quanto riportato da Tuttosport il percorso di rientro e riabilitazione sta viaggiando a ritmi spediti e Khedira potrebbe addirittura bruciare le tappe. Nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi controlli medici e se ci sarà l'idoneità per tornare all'attività agonistica, la Juve potrebbe provare a recuperarlo per la gara di Champions del 12 marzo. Servirebbe un miracolo, ma nulla è impossibile