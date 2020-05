"Da tanto tempo non ci vedevamo. Che bella sensazione tornare in campo". Con queste parole, Sami Khedira descrive il momento del ritorno: il centrocampista tedesco è rientrato quest'oggi alla Continassa, dove ha svolto il primo allenamento sotto gli occhi e gli ordini di Sarri. Sami ha dovuto 'scontare' i 15 giorni di quarantena obbligatoria dopo essere rientrato in Germania a inizio lockdown: dopo un periodo in patria, dove ha recuperato definitivamente dall'infortunio, Khedira si è mostrato in buona condizione.