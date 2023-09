Il mercato estivo della Juventus ha portato in dote un solo acquisto: l’esterno americano Timothy Weah, proveniente dal Lille. Il rinnovo annuale di Adrien Rabiot e l’aver trattenuto in rosa Dusan Vlahovic e Federico Chiesa (per i quali si discuteranno, in un secondo momento, i prolungamenti contrattuali) sono stati i veri colpi dell’estate in quel della Continassa. È chiaro che, in ogni caso,, già a partire dal prossimo gennaio, con visione anche sul calciomercato dell’estate 2024E tra i primi nomi che sono segnati sul taccuino della dirigenza piemontese è spuntato un giovane di assoluto livello su cui però si sta muovendo con forza anche, il cui contratto scade a giugno 2026. Giuntoli è rimasto affascinato dalle recenti prestazioni del danese – che ha esordito con un gol e 4 assist nelle prime 7 partite stagionali in Austria, tra campionato e coppa – tanto da inviare alcuni scout a visionare il giocatore durante la sfida tra l’Under 21 della Danimarca e la compagine francese di pari età (allenata da Thierry Henry). L’incontro è terminato 4-1 per i transalpini ma Kjaergaard ha fornito segnali importanti.Intervistato dal quotidiano danese TipsBladet, ha rivelato un dettaglio interessante sul suo futuro:. Una doppia ammissione che lancia il derby d'Italia al prossimo 30 giugno. Il talento splende e vuole essere messo in mostra a casa Kjaergaard, incentivando i possibili futuri acquirenti a fare la propria mossa. In passato, anche Milan ( che contattò la sua agenzia di rappresentanza) , e Roma avevano sondato l’opportunità, non concretizzando l’interesse per il classe 2003. Per tutti, sullo sfondo, u, altro club dell’universo della società austriaca.