L’avventura diallapotrebbe essere ai titoli di coda. Il serbo ex Eintracht Francoforte non è considerato incedibile nel nuovo corso targatoe potrebbe lasciare il club bianconero nelle prossime settimane. L’eventuale cessione del classe 1992 potrebbe garantire aun tesoretto da reinvestire nel mercato in entrata in quella che sta diventando una vera e proprio rivoluzione dopo l’addio di Allegri e l’inizio dell’era con l’italo-brasiliano in panchina e l’ex Napoli nel ruolo di direttore tecnico. Proprio il club partenopeo diè tra gli interessi a Kostic, così come l’Atletico Madrid. Le due società si sono informate sul serbo per conoscere i costi dell’eventuale operazione e capirne la fattibilità.

Nella giornata di oggi,è diventato un nuovo giocatore del Napoli. Il club partenopeo non vorrebbe fermarsi all’ex Roma ma punta a rinforzare ulteriormente le fasce.è sul piede di partenza, con il Napoli che sta valutando proprio Kostic per sostituire l’ex Empoli. Il serbo rappresenta il profilo perfetto per il ruolo di fluidificante nel gioco digrazie alla sua capacità di difendere e attaccare.Kostic piace anche all’Atletico Madrid. I Colchoneros sono alla ricerca di un’alternativa ae hanno inserito sulla lista dei possibili acquisti proprio il serbo. Un colpo che garantirebbe a Simeone e alla sua squadra qualità ed esperienza.

La Juventus ha aperto alla cessione di Filip Kostic. Il club bianconero chiede tra i 10 e i 15 milioni per lasciar partire l’ex Eintracht, che ha un contratto fino al 2026. L’addio potrebbe, dunque, consumarsi già nelle prossime settimane, anche se al momento Napoli e Atletico non sono andate oltre i sondaggi. Contatti che potrebbero decollare nelle prossime settimane, con Kostic che resta in attesa di novità sul proprio futuro per capire dove proseguirà la sua carriera.