Dopo aver raggiunto l'accordo con l'Eintracht Francoforte, la Juventus sta per accogliere Filip Kostic: l'affare non è in dubbio ma per questioni burocratiche legate all'impegno dei tedeschi in Supercoppa di questa sera, l'arrivo a Torino dell'esterno sinistro serbo, previsto per la giornata di oggi, potrebbe slittare a domani. L'obiettivo è averlo a disposizione per lunedì, nel match di esordio allo Stadium contro il Sassuolo.



I DETTAGLI - L’accordo tra la Juventus e l’Eintracht è stato trovato nella mattinata di ieri, dopo che lunedì era stata ridotta la distanza tra le parti: la trattativa è stata chiusa per un trasferimento a titolo definitivo per circa 17/18 milioni di euro bonus compresi.