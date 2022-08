Un po' a sorpresa ieri si è diffusa la notizia del probabile addio di Antonio Candreva alla Sampdoria. L'esterno blucerchiato molto probabilmente lascerà Genova, direzione Salernitana, tanto che ci sarebbe già l'accordo tra i club. Ieri sera, poi, i campani avrebbero incontrato l'entourage dell'ex Inter per formulare un'offerta.



La cifra del trasferimento dovrebbe oscillare intorno al milione di euro per il cartellino di Candreva, e il calciatore si trasferirà in prestito con opzione per un'ulteriore stagione. Al giocatore, invece, verrà corrisposto lo stesso ingaggio annuale da 1,3 milioni di euro netti a stagione percepito alla Samp.