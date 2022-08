Allenamento mattutino per la Juventus, a tre giorni dal debutto in campionato contro il Sassuolo. I bianconeri sono scesi in campo questa mattina, ma torneranno ad allenarsi anche nel pomeriggio. Assente Kostic: è rientrato a Francoforte per le ultime pratiche relative al visto. Oggi pomeriggio ci sarà.



IL COMUNICATO - Costruzione della manovra, esercitazioni divise per reparti (difesa e combinazione per le conclusioni in attacco): questo il menu del mattino per la Juventus che si è allenata anche oggi alla Continassa.



Nel pomeriggio, come negli ultimi giorni, si lavorerà su forza in palestra su base individuale, e domani si torna in campo sempre al mattino.