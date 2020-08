Dejan, centrocampista offensivo di proprietà della, saluta ildopo un campionato che lo ha visto assoluto protagonista (premiato come miglior giovane della Serie A). Queste le parole dello svedese affidate a Instagram: "Sono arrivato come un ragazzo e vado via come un uomo.... Ho dato tutto per Parma, anche quando avevo difficoltà a mettermi la scarpa c'era qualcosa che mi spingeva, c'era una voce che mi diceva c'è un mister che crede in te, c'è una squadra che ti ha aiutato fin dal primo giorno sia in campo che fuori, c'è una città che vuole vincere, che vuole festeggiare. Ogni partita l'ho affrontata come se fosse l'ultima"."Grazie mister, ho dato tutto per te perché tu hai dato tutto a me. Grazie a miei compagni, sarete per sempre i miei fratelli. Un grosso grazie soprattutto a Brugman e Hernani...quanto mi sono divertito con voi pazzi. Il Tardini sarà sempre casa mia. Grazie Parma".