Se non è l'ultima occasione, poco ci manca. Forse è esagerato dirlo per un giocatore di 21 anni come, ma l'infortunio di Federico Chiesa , che terrà fuori il nazionale italiano fino a dopo la sosta natalizia, per lo svedese rappresenta davvero l'ultima spiaggia per dimostrare di poter essere 'da Juventus'.Anche nella sconfitta con l'Atalanta,, dopo un ingresso impalpabile nel 4-0 subito dai bianconeri a Stamford Bridge contro il Chelsea. In questa stagione, per lui, 17 presenze e una rete. Troppo poco per un giocatore che, quando arrivò a Torino nell'estate del 2020, aveva le stimmate del predestinato.ha disputato 64 partite, con 8 gol all'attivo, ma al di là dei numeri è il suo scarso peso specifico sulle partite a destare qualche perplessità, unito a. E il risultato per il momento è il medesimo con due allenatori agli opposti, per esperienza e filosofia di gioco, come Andrea Pirlo e Massimiliano Allegri.. Saranno probabilmente i match con Salernitana, Genoa, Malmoe, Venezia, Bologna e Cagliari a determinare una buona quota del, per cercare di portare a casa un acquisto che al momento serve come l'acqua a un assetato nel deserto: un centravanti importante., prelevato dall'Atalanta per, anche a costo di una minusvalenza. Lo svedese ha mercato in Premier, dove piace soprattutto all'e aldell'ex ds bianconero, e una sua cessione durante la sessione invernale del mercato non è affatto improbabile. Certo, il rischio di un altro 'caso Coman, per non scomodare, è dietro l'angolo...