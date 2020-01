Il futuro di Marko Pjaca è ancora tutto da definire, lo conferma l'agente dell'attaccante della Juventus, Marko Naletilic, a Tuttojuve.com: "Finalmente dopo tanto tempo, Marko è ritornato in campo. Ho parlato con lui ed è molto contento per il nuovo esordio con la maglia della Juventus. Ha stima di sé stesso ed è molto supportato dai compagni, quest'ultimo aspetto lo rende molto felice. Il mercato è ancora aperto e stiamo valutando con la Juventus la soluzione migliore per lui. Vedremo quel che succederà".