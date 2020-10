Il viaggio dell'agente di Paulo Dybala in Italia rischia di concludersi senza un faccia a faccia con Fabio Paratici. Jorge Antun, rappresentante dell'attaccante della Juventus, secondo Tuttosport sarebbe in procinto di tornare in Argentina senza aver incontrato il dirigente bianconero: il summit era fissato a inizio ottobre ma è slittato causa Covid e protocolli da seguire, senza essere stato mai però ricalendarizzato.