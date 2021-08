Finalmenteha realizzato il suo sogno di giocare nella. Il suo agente,, raccontato a Tuttosport alcuni dettagli dell'operazione che ha portato il giovane centrocampista cresciuto nel Milan a vestire bianconero.“Due mesi? (risata). È da un anno e mezzo, in realtà, che abbiamo cominciato a lavorare e trattare per portare Manuel in bianconero. Già Paratici avrebbe voluto Locatelli. Poi Cherubini, in questo mercato, è stato bravo a portare a termine l’operazione. E non è stato uno scherzo, tutt’altro: Carnevali si è confermato un ottimo venditore”“Chi pensa che Carnevali abbia regalato Manuel alla Juventus forse ha letto male il comunicato ufficiale e i dettagli dell’affare”“Esatto. Realizzare un’operazione di questa portata, quasi 40 milioni, in un momento drammatico a livello economico per tutto il mondo - e in modo particolare per il calcio italiano - era tutto tranne che semplice”.“Sinceramente, no. La Juventus ha sempre voluto Locatelli e Cherubini, che si è dimostrato un abile e paziente negoziatore, fin dal giorno del suo insediamento a capo dell’area sportiva bianconera è stato chiaro con noi: Manuel è la nostra priorità e presto o tardi lo prendiamo”.“No, assolutamente. Manuel non è più un ragazzino di 18 anni e lo ha confermato all’Europeo, dove ha dimostrato grande personalità. Come ho detto a lui: hai voluto a tutti i costi la Juventus, adesso inizia l’avventura. Il giorno della firma era felice, ma distrutto... È stata un’attesa lunga”.