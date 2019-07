Neymar alla Juventus, l'affare non sembra essere utopia. Lo conferma Rai Sport, che riferisce di un contatto avvenuto tra il padre-agente del giocatore ed il Direttore Sportivo bianconero Fabio Paratici. Le voci di oggi, provenienti dalla Spagna e riportate dal Mundo Deportivo, troverebbero quindi una conferma anche dall'emittente italiano. Non solo la Juve però, nell'agenda di Neymar: in rotta con il PSG, il suo entourage sta bussando alla porta di altre big d'Europa. Dal più probabile Barcellona, alla Juve, fino al Bayern Monaco.