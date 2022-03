La Juventus si sta preparando alla Continassa in vista della sfida che domani vedrà gli uomini di Massimiliano Allegri affrontare il Villarreal nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Tanta l'attesa per capire le condizioni di alcuni dei protagonisti bianconeri non in perfette condizioni alla vigilia. A seguire l'allenamento il nostro inviato Nicola Balice.



11.45 - Subito alla prima sgambata di riscaldamento arrivano le buone notizie: ci sono sia Paulo Dybala che Giorgio Chiellini, che avevano saltato per infortunio le ultime gare.