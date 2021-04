L'ultima volta che la Juventus ha affrontato l'Udinese alla Dacia Arena era il 23 luglio 2020. La squadra di mister Sarri aveva un match point per conquistare matematicamente lo scudetto, ma dopo il vantaggio di De Ligt a fine primo tempo, nella ripresa arrivò il ribaltone firmato da Nestorovski e da Fofana, quest'ultimo in pieno recupero. Poi la Juve avrebbe vinto comunque il titolo la giornata successiva, ma sicuramente quel precedente dell'estate scorsa in Friuli mantiene il sapore della beffa. E sarà quindi un'ulteriore motivazione per fare bottino pieno domenica a Udine.