Mattinata di visite al J Medical. Dopo la vittoria contro la Sampdoria, alcuni giocatori bianconeri sono passati per capire l'entità di alcuni problemi fisici rimediati nel posticipo di ieri sera: Bonucci ha lasciato il campo al primo tempo per una botta alla tibia, Pogba non è stato proprio convocato a causa di un problema muscolare nella rifinitura e a pochi minuti dalla fine della gara anche Bremer è stato costretto al cambio.



LA GIORNATA LIVE DAL J MEDICAL



9.41 - L'arrivo di Leonardo Bonucci al J Medical: 'Come sto? Stavo meglio prima della partita" scherza il difensore.

- Arriva anche Paul Pogba per accertamenti dopo lo stop muscolare che l'ha costretto a saltare la gara con la Samp.



9.50 - Dopo un consulto durato circa dieci minuti, Bonucci esce zoppicando dal J Medical.