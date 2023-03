sui gol sembra tutto sommato incolpevole.lo stacco sul gol del vantaggio è imperioso, le difficoltà in fase difensiva preoccupanti. Esce per infortunio. (38' st Rugani sv): non si contano le volte che lo si trova piegato sulle gambe, non è pronto per due impegni così ravvicinati (1' stdeve portare imprevedibilità sulla fascia destra, il suo ingresso è comunque decisivo, si procura un rigore e colpisce la traversa): in difficoltà pure lui, è che Allegri non può mai chiedergli di fermarsi.di rincorsa, soffre la morsa Augello-Djuricic.: parte bene, tra i pochi che resistono anche dopo l'uno-due della Samp.: rubapalloni sì, playmaker proprio no (1' st: chiamato a rimettere ordine in una Juve in totale confusione).continua a migliorare i record individuali in stagione, ancora due gol per una Juve che dura troppo poco e si salva grazie a luiperfetto il corner che porta all'1-0, poi però soffre Zanoli ogni oltre previsione. Si riprende nel finale, il gol del 4-2 è per buona parte suo.: migliore della Juve, un assist vincente e altri potenziali (27' stprima rete in serie A da opportunista puro: la Juve segna e lui non si vede, la Juve soffre e lui non si sente. Sbaglia pure il calcio di rigore. Che fine ha fatto? Ha però il merito di non mollare, ci prova e ci riprova, allo scadere serve un mezzo miracolo di Turk per deviare sulla traversa il suo colpo di testa vincente, poi spinto in rete da Soulé.All.la vince, la perde, la rivince. E perde altri pezzi.: esordio in serie A per lui, comincia raccogliendo quattro palloni in rete senza opporre particolare resistenza ma anche senza colpe reali.: permette a Rabiot di segnare con troppa semplicità.: si appiccica a Vlahovic e gli fa passare una brutta serata.non si limita a controllare la sua zona, poi va in bambola quando la Juve si sblocca.: scatenato, ispira il raddoppio di Djuricic e mette sempre nei guai Kostic.: ex di turno, esperienza e cattiveria (37' st).al fianco di Rincon prova a mandare fuori giri i baby della Juve.: il gol che riapre la partita è suo, con Cuadrado deve tirare il freno a mano e concede un rigore (28' stnon frena la verve di Cuadrado)prova a mettere in difficoltà Danilo anche quando la Juve sembra passeggiare.una di quelle serate in cui rispolvera tutto il suo talento (28' stnon si fa notare)un paio di contropiedi sprecati ancora sullo 0-0All.per poco la Juve finisce nella sua ragnatela, la Samp retrocederà ma lotta sempre con onore.