Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta sta facendo più di un pensiero su Mattia Perin, portiere della Juventus attualmente in prestito al Genoa. La Dea rischia di perdere il proprio estremo difensore, Pierluigi Gollini, al centro di un possibile scambio con la Roma con Alessandro Florenzi. Il match di questa sera è l'opportunità per entrambe le società di portare avanti il discorso.