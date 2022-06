Il termine ultime per rispettare gli accordi sottoscritti la scorsa estate fra Juventus e Atalanta scadeva alla mezzanotte di oggi, ma per Merih Demiral i piani sono rapidamente cambiati fino all'accordo trovato proprio in questi istanti. La formazione bergamasca, che finora si era mostrta fredda sul versare alla Juventus i 23 milioni di euro pattuiti ha cambiato idea e ha trovato l'accordo per esercitare il diritto di riscatto e tenere per sé il centrale turco.Un piccolo sconto c'è stato, perché Demiral alla fine è stato riscattato perCon l'accordo che è stato trovato con un contatto diretto a distanza fra le parti.un po' come fatto la scorsa estate con Romero (riscattato proprio dalla Juve e rivenduto al Tottenham di quel Paratici che gliel'aveva venduto). La strategia è la stessa e per Demiral la Dea ha già più di un interesse in mano.è vigile se partissero sia De Vrij che Skriniar (per affiancarlo all'obiettivo Bemer e Bastoni), laci ha pensato, ma non ha budget di spesa elevato così come la. Più probabile, invece, che possa essere un club estero, magari indove il mercato dei centrali è attivissimo e dove il dtha i contatti più approfonditi, la soluzione finale.