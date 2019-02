Diego Simeone potrebbe essere squalificato per il match di ritorno in Champions League contro la Juventus. Ieri il tecnico dei Colchoneros si è scusato ancora una volta per l'esultanza contro la Juve ma l'Uefa starebbe pensando comunque ad una sanzione. A Nyon, scrive Tuttosport, sono convinti che l'esultanza del tecnico argentino fosse rivolta 'al Palazzo' e la sensazione è rafforzata dalle parole dell'ad dell'Atletico Gil Marin che aveva accusato i bianconeri di essere "sempre favoriti" dagli arbitraggi, al pari del Real Madrid