Prosegue la battaglia legale tra Cristiano Ronaldo e Kathryn Mayorga, che accusa l'attaccante portoghese di averla stuprata nel 2009. L'avvocato della modella statunitensa ha inviato i documenti a procure di 18 Paesi. Il legale dello juventino risponde procedendo a una perizia informatica per dimostrare la manomissione degli stessi documenti da parte di un hacker.



Oltre a cercare di trovare quest'ultimo, è aperta la caccia ai testimoni sui punti meno chiari della vicenda per poi provare a smontare le accuse, concentrandosi in particolare su quanto accadde dopo l'incontro nella suite di Las Vegas.