Il debutto di Cristiano Ronaldo con la Juventus all’Allianz Stadium ha suscitato grande interesse anche in Spagna. L’edizione online di Marca si concentra sulla prestazione del portoghese contro la Lazio: “Ronaldo è sceso in campo per la prima volta da bianconero sul campo di uno Stadium in attesa del suo gol… che non è arrivato. Sul terreno di gioco in cui 144 prima aveva segnato in rovesciata e provocato l’ovazione del pubblico, nel quale aveva sempre fatto gol nelle tre presenze da avversario in Champions, CR7 non riesce a battezzare la Serie A. Allegri lo ha messo sulla fascia sinistra e Cristiano non ha avuto la presenza offensiva vista a Verona da ‘numero 9’”.