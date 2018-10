Christian Abbiati, ex portiere di Milan e Juventus, parla a Radio Crc, commentando la sfida tra bianconeri e Napoli: “La Juventus è di un’altra pasta, ha mentalità vincente e grandi campioni, poi adesso ha aggiunto Ronaldo che è abituato a vincere la Champions oltre che essere un gran professionista. Le squadre che inseguono devono crederci, perché se non ci credono non faranno mai niente. Credo che la Juve sia molto più avanti rispetto alle altre squadre, questo non vuol dire che vincerà, ma credo che sarà più avvincente la lotta per il secondo posto che quella per il primo…”.



SULLE POLEMICHE ARBITRALI - "Tante volte quando sono in campo i giocatori non si rendono conto di cosa fanno, capitava anche a me. L’espulsione di Mario Rui c’era”.