Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, parla dei bianconeri dagli studi di Sky Sport: "Mi sembra che in questo momento Morata sia il Benzema della Juve per Ronaldo. È un tandem che potrebbe dare molte soddisfazioni, lo spagnolo crea spazi per il portoghese. Dybala, invece, deve migliorare la sua condizione. Al momento è troppo passivo, cerca la giocata ma non riesce a dribblare. Al momento va aspettato, quando starà bene anche lui tornerà utile".