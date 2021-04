Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, parla a Radio Kiss Kiss Napoli, dicendo la sua sulla Superlega: "Quando è stato creato il progetto era ambizioso. In epoca diversa aveva ragione di esistere. Invece di pensare ad aumentare i ricavi, i grandi club dovrebbero ridurre i costi. Da juventino preferivo vincere la Champions e non partecipare alla Superlega".