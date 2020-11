Ciro Ferrara, ex allenatore della Juventus, parla del momento che stanno vivendo i bianconeri, reduci dalla vittoria contro lo Spezia, paragonando il suo inizio a quello di Pirlo dagli studi di Tiki Taka: "Io sono partito rispetto all'andamento di Andrea e di questa Juve decisamente meglio, poi le cose sono peggiorate nel corso dei mesi e quindi era quasi inevitabile il mio esonero. Ero giovane e con pochissima esperienza, così come la società. Dopo di me sono stati presi due allenatori, Zaccheroni e Delneri, molto più esperti di me e hanno fatto peggio. E qui chiudo (sorride n.d.r.)".