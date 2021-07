Pantaleo Corvino, ex dirigente della Fiorentina e attuale direttore dell’area tecnica del Lecce, ha parlato in tv della Nazionale Campione d'Europa di Roberto Mancini, analizzando alcuni giocatori che ha visto crescere ai tempi della Fiorentina.

"Ho gioito ancora di più sapendo che in quella rosa c’erano molti giocatori passati dalla Fiorentina - ha detto Corvino - come Bernardeschi, Castrovilli e Chiesa. Ho sempre pensato che Federico Chiesa avesse potenzialità straordinarie: per esaltare ancora di più le sue doti ha bisogno di giocatori molto forti, pari al suo valore".