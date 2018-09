Paulo Dybala fuori dall'undici titolare della Juventus nelle ultime due partite. La stagione deve ancora entrare nel vivo, si è solamente all'inizio, ma le esclusioni del numero 10 bianconero fanno sempre rumore. 90 minuti nella vittoria sofferta col Chievo, 0 minuti contro la Lazio, 10 contro il Parma.



Massimiliano Allegri, per il momento, ha scelto così. Decisione che non trova d'accordo Gigi Maifredi, ex allenatore dei bianconeri, che commenta a RMC Sport: "Allegri in questo momento sta uccidendo Dybala lasciandolo in panchina. Sta togliendo sicurezza al proprio giocatore, che di conseguenza non renderà al meglio quando entrerà in campo".