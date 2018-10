Paolo Montero, ex difensore della Juventus, parla della sfida di questa sera tra i bianconeri e il Manchester United, squadra contro la quale fece il suo debutto in Champions League. Queste le parole rilasciate a Gianlucadimarzio.com: "Che emozione. Quello fu il mio debutto in Champions League, contro Cantona. Arrivavo dall’Atalanta nella Juventus campione d’Europa. In quegli anni da Manchester arrivarono diversi attestati di stima nei confronti della Juventus. Ricordo una dichiarazione di Giggs, per noi è stato un orgoglio. In quella stagione iniziò il ciclo che avrebbe portato i Red Devils a vincere la Champions nel 1999. Ma prima arrivammo altre due volte noi in finale. Non vincere quella Coppa resta il mio rammarico più grande".