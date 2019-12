Roberto Pereyra, centrocampista visto in Italia con le maglie di Udinese e Juventus, ora al Watford in Premier League, parla del suo passato in bianconero a la Gazzetta dello Sport: "Io e Dybala siamo amici, giochiamo insieme nell’Argentina e ci sentiamo spesso. Lui è uno tosto e sa quello che vuole. Ci aveva detto in estate che sarebbe rimasto perché era convinto di poter fare la differenza alla Juve. Beh, direi che sta avendo ragione lui. Fisicamente sta benissimo e con le qualità che ha lo vedo perfetto dietro a Higuain e Ronaldo. Se Sarri darà fiducia a questo tridente diventerà uno dei più forti al mondo. E sono convinto che Dybala nei prossimi 2-3 anni farà la storia della Juventus".



SULLA CHAMPIONS - "Io ci sono andato vicino nel 2015 a Berlino. Quel Barcellona era più forte di noi, ma io conservo un ricordo bellissimo di quei 15-20 minuti giocati nel finale. La Juventus è cresciuta, ora può giocarsela con tutti".



SU DE PAUL - "Se è pronto per il salto? Assolutamente. Anche con lui ho un ottimo rapporto, quando siamo in ritiro con l’Argentina io, Rodrigo e Paulo siamo inseparabili. Lo osservo spesso in allenamento, lo guardo in tv con l’Udinese, ha testa e qualità per far bene in una grande. Chi lo prende fa un affare".



SULLA JUVE - "Nulla. Il primo anno ho giocato tanto nonostante i grossi nomi a centrocampo, Vidal, Pogba, Marchisio, Pirlo. Il secondo ho avuto tanti infortuni, sono stato fuori 4 mesi e il club ha scelto di non puntare più su di me. Però non ho rimpianti, sono state due stagioni molto ricche"