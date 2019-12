Momo Sissoko, ex centrocampista della Juventus, parla a TuttoJuve in vista della sfida contro la Lazio, finale di Supercoppa italiana: "Ho visto la partita con la Samp e la Juve nel complesso mi è piaciuta. Dybala e Ronaldo hanno segnato due gol spettacolari, direi che la squadra è pronta per la Supercoppa. La Lazio è una squadra molto forte che ha già messo in difficoltà la Juventus in campionato, non sarà una partita semplice. Ma i bianconeri sono favoriti. È tornato Douglas Costa e si è rivisto Ramsey, la rosa a parte qualche defezione sembra più completa che in passato. Ho buone sensazioni riguardo la vittoria della Supercoppa".