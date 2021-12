Ci sono da rimettere insieme tutti i nuovi pezzi raccolti e da rivalutare quelli già esaminati, dopo mesi di indagini sono stati effettuati due giri di perquisizioni negli uffici della Juve (e non solo) e sono andate in scena delle audizioni di persone informate sui fatti (Cherubini, Arrivabene, Manna, Morganti) e di due indagati (gli ex dirigenti Bertola e Re, entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere).: un elemento molto importante, quel documento esiste e va solo trovato secondo i pm nonostante fin qui non siano riusciti a individuarla né abbiano ottenuto alcuna conferma a riguardo da interrogati o indagati, si cercano nel frattempo ulteriori elementi che possano essere comunque riconducibili a quel documento avvolto ancora nel mistero.Il canale è aperto quindi, per quanto si tratti ovviamente di una piccola percentuale di tutto ciò che in questi mesi hanno raccolto dai pm e che resterà ancora solo nelle loro mani per tutto il tempo che lo riterranno opportuno. L'indagine sarà lunga, nelle prossime settimane riprenderanno anche le audizioni, la giustizia sportiva dovrà inevitabilmente attendere i tempi di cui la giustizia ordinaria necessita.