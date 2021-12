Secondo quanto riportato da Tuttosport l'intercettazione fra Cherubini e l'avvocato Gabasio sulla "carta privata" per Cristiano Ronaldo ha convinto i pm della Procrua della Repubblica di Torino ad aprire un nuovo faldone dell'inchiesta sui conti della Juventus. Non più solo le plusvalenze (quella del portoghese fu di fatto una minusvalenza, ma anche una parte ulteriormente complicata da gestire legata alle dichiarazioni per la Borsa che potrebbero risultare fasulle.