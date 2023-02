. La società bianconera sta vivendo un momento estremamente delicato a livello societario e la squadra, di tutta risposta, sta cercando di isolarsi dalle vicende extracampo concentrandosi sul rettangolo di gioco, dove i risultati non stanno mancando. Complice la penalizzazione inflitta di 15 punti, la Vecchia Signora è ora 7ª in campionato ma, senza di essa, viaggerebbe alle spalle del Napoli con una consolidata e gratificante 2ª posizione. Anche in Europa League,, al termine del sorteggio, come riportato da La Gazzetta dello Sport.“La Juventus, senza i 15 punti in meno di penalizzazione, sarebbe seconda in campionato, quindi è un top team. Di solito sono una squadra da Champions League, quindi per noi è senz’altro un grande impegno. Non conosco i dettagli ma se guardo la classifica ed i 15 punti in meno in questo momento sarebbero secondi, lo ripeto. Questo dice tutto e. Ovviamente non è una situazione piacevole per loro”.