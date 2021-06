C'è l'ok di Andrea Agnelli per riaprire i dialoghi con l'entourage di Paulo Dybala con l'obiettivo di arrivare a un accordo per il rinnovo del contratto. Trattativa complessa che è rimasta bloccata per circa un anno complice anche il Covid e che potrebbe ripartire nei prossimi giorni: la Juve non intende andare oltre l'offerta di 10 milioni più bonus, come racconta La Gazzetta dello Sport, con un super ingaggio che lo porterebbe a diventare il secondo giocatore più pagato della rosa dopo Cristiano Ronaldo.