Indimenticato e indimenticabile Ricordando Gaetano Scirea. — JuventusFC (@juventusfc) September 3, 2022

Non c'è solo Fiorentina-Juve, la giornata di oggi è particolare per i bianconeri anche per un'altra ragione. Proprio il 3 settembre di 33 anni fa moriva infatti Gaetano Scirea, leggenda di questa squadra. Sui canali social del club, il ricordo della bandiera indimenticata e indimenticabile.