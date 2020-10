L'Uefa apre all'apertura degli stadi al 30% della capienza e l'idea è quella di avere 12mila persone per Juve-Barcellona. Una possibilità, questa, che però è subordinata alla volontà del CTS e del Governo, gli unici organi preposti a prendere una decisione in tal senso. Al momento, oltre all'apertura sui mille spettatori, non sono previste nuove concessioni da parte di chi decide.