2 marzo 2021, Juventus-Spezia 3-0 (Morata, Chiesa, Ronaldo, e rigore parato da Szczesny a Galabinov allo scadere)

22 settembre 2021, Spezia-Juventus... tutta da giocare, domani alle 18.30



Da quel confronto di sei e mezzo fa all'Allianz Stadium, quando ancora l'allenatore era Pirlo, la Juve ha sempre inassato almeno un gol nelle successive 18 partite di campionato. Domani la squadra di Allegri va dunque a giocare al Picco non solo per sfatare il tabù della vittoria ancora mancante, ma anche per ritornare a fare un clean sheet entro i confini nazionali. Contro lo stesso avversario dell'ultima rete inviolata.