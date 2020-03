La Juventus Under 23 può tornare all'attività regolare. Il periodo di stop precauzionale dopo i casi di Coronavirus registrati in casa Pianese, squadra affrontata domenica 23 febbraio ad Alessandria, è terminato come comunicato proprio dalla società bianconera: "​E' terminato ieri il periodo di isolamento domiciliare fiduciario per i giocatori della squadra. Nessun calciatore ha manifestato sintomi durante questo periodo, e pertanto la squadra riprenderà gli allenamenti nella giornata di oggi, 9 marzo 2020".



LA PRIMAVERA - Aspetta notizie invece la Primavera, che mercoledì dovrebbe affrontare il Real Madrid a Vinovo per gli ottavi di finale di Youth League. Intanto il gruppo di Lamberto Zauli ha vissuto a suo modo una giornata irripetibile domenica, con due partite a porte chiuse: la prima a Vinovo con la sconfitta interna subita per mano del Genoa, la seconda allo Stadium in qualità di raccatapalle di Juventus-Inter.