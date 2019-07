Fumata grigia, ma con l'obiettivo di tornare a parlarsi. Moise Kean all'Everton si può fare. Tra 11 giorni finisce il mercato di Premier League, quindi toccherà pure far presto. Il nodo resta il controllo bianconero in ottica futura: ecco il perché della richiesta di risentirsi, un domani, per riportare Moise a casa. Per Tuttosport, i Toffees vanno ancora convinti.