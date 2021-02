Da quando è approdato in bianconero nel 2018, tutti i gol della Juventus nella fase a eliminazione diretta della Champions League sono stati segnati da Cristiano Ronaldo, tra ottavi (Atletico Madrid) e quarti (Ajax) di finale nel 2019 e ottavi (Lione) della scorsa stagione.



Come si colloca CR7 nella classifica dei giocatori che hanno realizzato più reti nei turni "da dentro o fuori" in Champions con la maglia della Juve?



Ecco la classifica (non si conteggiano né i preliminari né la vecchia Coppa dei Campioni)

Alessandro DEL PIERO 9 reti

Filippo INZAGHI 7 reti

Cristiano RONALDO 7 reti

David TREZEGUET 5 reti

Gonzalo HIGUAIN 5 reti

Paulo DYBALA 5 reti