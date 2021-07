Moise Kean è tornato all'Everton dal prestito al Paris Saint-Germain. Ma c'è qualche possibilità che rientri all'ovile Juventus, col ritorno in panchina di quel Max Allegri che lo lanciò nel calcio che conta? Secondo Tuttosport se la Juve dovesse cedere Cristiano Ronaldo ci sarebbe spazio anche per un ritorno (in prestito) di Kean.