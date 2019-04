Serie A alla De Cecco

Eccolo il derby d'Italia. Lo scudetto già vinto non cambia troppo la sostanza, con la Juve che contro l'Inter giocherà solo per vincere. Provando a migliorare un bilancio che vede i bianconeri storicamente già molto avanti in serie A: 171 partite, 82 vittorie per la Juve, 46 per l'Inter e 43 pareggi, 246 a 199 il bilancio dei gol segnati in favore dei bianconeri. Anche se la storia di questo campionato porterebbe ad un “no goal” per gli amanti delle scommesse: Inter-Juve è la sfida tra le due migliori difese del campionato, 15 volte i nerazzurri hanno chiuso con la porta inviolata, 16 i clean sheet della Juve (dati Opta per De Cecco).Così Max Allegri presenta il derby d'Italia in conferenza stampa.- "Contro l'Inter è sempre una partita speciale, giocheremo in uno stadio pieno. Non andiamo in giro a fare figuracce, siamo la Juventus, abbiamo belle partite che ci stimolano"- "Ci spingerà quello che ci ha spinto tutti gli anni, per programmare e continuare a crescere sotto ogni punto di vista. Per essere competitivi bisogna analizzare cosa è andato bene e cosa è andato male nella stagione,, abbiamo parlato in passato anche a giugno, siamo in anticipo sui tempi"- "Parlare di quello che avverrà l'anno prossimo è difficile., per porre le basi di un'annata importante"- "perché insieme abbiamo vissuto quattro anni bellissimi, con lui, il presidente, Paratici, Nedved abbiamo fatto un grande lavoro"- "Due le cose che mi incuriosiscono.anche se l'ha già fatto, per poter giocare sempre da centrocampista bisogna avere una costanza a livello mentale diversa da quando si gioca attaccante., ha gol nelle gambe. Poi Emre Can centrale anche se l'ha fatto, Cuadrado mezzala. Vedere se i giocatori possono lavorare bene in quelle posizioni. Emre Can centrale ha fatto bene contro l'Atletico e il secondo tempo con la Fiorentina ma erano partite in cui attaccavamo, bisogna vedere se può tenere anche quando dobbiamo difenderci"che fa gol e alla Juve ha sempre fatto gol. Se ci sarà bisogna essere bravi a non farlo segnare, se non giocherà ovviamente non farà gol (ride, ndr)"- ". Perché arrivi nel momento giusto non nelle migliori condizioni e quindi paghi. Noi siamo arrivati bene alla sosta, poi abbiamo avuto tanti giocatori fuori ed è stato sempre un rincorrere.(scherza, ndr). Annata all'apparenza facile invece è stato difficile, se non avessimo spinto in campionato saremmo arrivati in questa fase con questi giocatori e un vantaggio minimo da gestire sul Napoli. Dopo l'Ajax ho sentito tante critiche, la Juventus non è una folata di vento, si è stabilizzata negli ultimi anni tra le prime otto in Europa, ha un progetto con un lavoro da fare lungo negli anni.Ha fatto prime partite poi è sparito. Certe annate bisogna accettarle e fare con quello che si ha. E' un giocatore importante, è un giocatore da Champions, si è visto anche ad Amsterdam solo che poi si è fermato. Non so se biondo o se è moro, non posso fare valutazioni". Bisogna essere lucidi nelle valutazioni e distaccati da quello che è successo. L'anno prossimo quando si riparte si azzera tutto, tutti a zero punti e per vincere bisogna arrivare a 88, quello fatto rimane e il resto sono tutte chiacchiere".