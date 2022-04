Alla vigilia del match con il Bologna tocca come sempre a Max Allegri fare il punto della situazione in casa Juve. Questi i temi toccati in conferenza stampa dal tecnico bianconero.



BOLOGNA - "Ci arriviamo bene dopo una settimana di lavoro. Approfitto per salutare Sinisa e augurargli una pronta guarigione. Il Bologna sta bene e non è semplice da battere, noi abbiamo bisogno di punti per consolidare il quarto posto"



BONUCCI - "Sta bene, però devo decidere tra lui e Chiellini dovendo gestire due partite, deciderò domani chi far scendere prima"



COPPA ITALIA - "Sarebbe stato bello andare avanti in Champions, facciamo un passo alla volta. Dobbiamo fare tanti punti per arrivare al quarto posto"

