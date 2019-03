L'ultima sosta per le nazionali è stata archiviata, la stagione anche della Juve entra nel rettilineo finale con il brivido dell'infortunio a Cristiano Ronaldo. Questo il punto di Max Allegri alla vigilia della partita con l'Empoli di domani pomeriggio.



RONALDO - "Voci ne circolano tante. Era girata anche quella che mi ero quasi picchiato col presidente, che avevo dato le dimissioni... Ronaldo aveva giorno libero, è andato a Barcellona per cose commerciali sue, non so cosa ha fatto lì. Come sta? Bene, ha lavorato un po'. Prudenza ne serve sempre, meglio saltare una partita che due mesi. Siamo in una fase delicata, abbiamo 10 partite in campionato e per ora 2 di Champions, rientrerà quando non ci saranno pericoli di ricaduta. Lunedì esame di controllo, da lunedì valutiamo, rischi per l'andata con l'Ajax ci sono e sono tanti, lo sa anche lui che se non sta bene allora starà fuori"



KEAN - "Più avanti? Serve calma, un passo alla volta. Ha segnato contro il Lichtenstein e ora già sembra Ronaldo o Messi. La mia preoccupazione è legata a quando recupererà da questa sbornia mediatica. Se contro Bosnia e Grecia, il ct Mancini che sta facendo un grande lavoro, lo fa giocare e non tocca un pallone, torna un brocco. Non bisogna bruciarlo, è un saliscendi finché non trovano equilibrio, vale per quelli più grandi figuriamoci per lui. Che poi lui abbia qualità del goleador è fuoridubbio, poi però ce ne passa per essere un campione".







INFORTUNI - "Douglas speriamo per il Milan. De Sciglio è a disposizione. Barzagli non si sa ancora. Cuadrado tornerà tra una decina di giorni anche se è fuori lista Champions sarà importante in campionato. Khedira è ancora indietro"



TURNOVER - "Domani sicuramente riposa Bonucci, gli altri centrali si giocheranno due posti"



EMPOLI - "Domani è una partita che va vinta, con grande concentrazione. Staccare la spina pensando di aver già vinto il campionato è la cosa più sbagliata che possiamo fare. Non siamo una macchina, con l'Empoli servirà partita seria, per almeno 60-65 minuti di gioco ci darà filo da torcere, dobbiamo avere rispetto e giocare per ottenere i tre punti. Con cattiveria giusta, che non abbiamo avuto col Genoa: lì abbiamo perso tre punti, fatto figuraccia. Ci servono cinque vittorie, intanto facciamone una e poi pensiamo alle altre. Voglio squadra tosta, lo esigo. E i tifosi devono spingerci, devono darci una mano perché i tre punti ci avvicinano allo scudetto"



RUGANI - "E' cresciuto molto, già responsabile. Uno degli otto nazionali che la Juve dà all'Italia, la società ha fatto bene a rinnovargli il contratto"



TRIDENTE - "Potremo giocare lo stesso con le tre punte e anche la difesa a tre, dipende da Bernardeschi. Domani è possibile che giocheranno Dybala, Mandzukic e Bernardeschi insieme"



MILAN - "Non chiediamo anticipo a venerdì, vanno lasciate andare come ce le mettono, giusto giocare sabato



DYBALA - "E' arrivato dalla Nazionale e ho letto che è stato criticato, con lui ho parlato e sa che questi sono due mesi importanti. La Juve ha bisogno del miglior Dybala, farà grande finale di stagione, ce lo aspettiamo tutti. Quest'anno anche con pochi gol è stato giocatore importante. Ora tutti si aspettano molto e farà di più".







GESTIONE VANTAGGIO - "Fino a che non siamo in meta, dobbiamo lavorare una partita alla volta. Bisogna fare 90 punti"



TERZINI - "Ieri Alex Sandro non stava benissimo, Cancelo due giorni fa...più o meno stanno tutti bene, abbiamo 28 ore prima della partita. E' la condizione mentale che fa la differenza"



RIGORISTI - "Abbiamo Dybala, Emre, Pjanic che possono batterli"



PUNIZIONI - "Pjanic in un buon momento, da una parte c'è lui, dall'altra Dybala o Bernardeschi"



CENTROCAMPO - "Matuidi ha giocato tanto, ma Bentancur è andato in Cina, può darsi che giochi il francese"



PORTIERE - "Gioca Szczesny"



ALTA TENSIONE - "E' la sosta, quando si rientra c'è sempre un calo di attenzione e i 15 punti di vantaggio possono essere un rischio. Può balenare idea sia finita invece non è finito niente. E comunque perdere come contro il Genoa non fa piacere. Ci sono partite da vincere, quella con l'Empoli è una di quelle".