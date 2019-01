Con il primo trofeo stagionale già in bacheca, torna a parlare Max Allegri alla vigilia di Juventus-Chievo in una fase delicata anche per quel che riguarda il calciomercato. Questi i principali temi toccati dal tecnico bianconero.



RIPRESA - "Prima di campionato dopo Coppa Italia e Supercoppa. Il Chievo è una squadra viva, ci crederanno fino all'ultimo nella salvezza anche se sarà difficile. Poi quello che conta è andare in campo, correre e vincere la partita. Abbiamo portato a casa primo trofeo della stagione, siamo entrati nella seconda fase e bisogna farlo bene anche in campionato. Serve domani una partita aggressiva".



RONALDO - "Non ha bisogno dei 4 gol di Zapata per avere stimoli, è uno che continuamente si dà degli stimoli. Come tutti noi, come tutta la squadra"



CANCELO - "Nei tre davanti? No, però non ci avevo nemmeno pensato, magari mi avete dato una buona idea. Cancelo fa bene la fase difensiva, a Gedda partita strana, con 25 gradi e squadre allungate"



INFORTUNATI - "Mandzukic vediamo di recuperarlo con la Lazio, è difficile ma vediamo. Barzagli sta lavoricchiando. Benatia ancora fuori per infiammazione. Cuadrado, morto... (ride, ndr). Pjanic è notevolmente migliorato, quindi vediamo".



TURNOVER - "Turnover no, verranno cambiati alcuni giocatori. Dietro giocherà Rugani, a destra giocherà De Sciglio e Cancelo diventerà buon cambio, a sinistra giocherà Alex Sandro. A metà campo si giocherà con i tre o con i due, quindi uno tra Bernardeschi e Douglas Costa potrà stare fuori per avere un cambio in più oltre a Kean".



BERNARDESCHI - "Non chiedo solo a lui, ma chiedo molto a tutti" MERCATO - "Il grande acquisto di gennaio sarà Khedira"



ALTA TENSIONE - "Non possiamo permetterci rilassamenti. Ogni giorno bisogna lavorare per migliorare condizione fisica e qualità del gioco, mantenere non basta. Serve testa giusta, è necessario che tutti vengano in campo con la voglia di fare fatica"



CHIUDERE PARTITA - "Dobbiamo lavorare e migliorare su questo, altrimenti le partite rimangono aperte. Dobbiamo capire che quando l'avversario sta per morire va ucciso, non bisogna dargli la possibilità di sopravvivere. E' una questione di testa"



LA FORZA DELLA JUVE - "I margini di crescita a livello societario ci sono ma ci sono soprattutto a livello tecnico, grazie alla volontà del presidente di far crescere la Juve anno dopo anno. Qui la differenza è fatta dal DNA, tutti i giorni si tiene il piede sull'acceleratore, si lavora per migliorare e per raggiungere tutti gli obiettivi. La cosa più difficile è lavorare sui campionati per vincerli, in Champions è diverso, in serie A non puoi permetterti momenti di pausa. E lo dimostra anche la crescita dei giocatori quando vengono qui"



SPINAZZOLA - "Di mercato non parlo. Di Spinazzola parlo perché è semplice. Va via solo se arriva un sostituto, avrebbe bisogno di giocare ma senza un sostituto assolutamente non va via".



PERIN - "Gioca lui"



DYBALA - "Le occasioni le ha sempre, è normale che per caratteristiche dei giocatori che abbiamo spesso concludiamo più velocemente. E' un giocatore importante per noi, ha giocato molto bene nella prima parte di stagione e deve ancora migliorare come tutti"