Tre vittorie di fila tra campionato e Champions, ora il test più importante arriva nel derby. Così Max Allegri presenta la sfida in conferenza stampa, con la Juve finalmente in grado di arrivare con un po' di entusiasmo al match. Questi i temi principali toccati in conferenza stampa.



DERBY - “Stracittadina sempre importante. Dobbiamo dare un altro colpetto alla classifica. Juric sta facendo ottimo lavoro, incarna spirito Toro. Squadra che ha concesso meno occasioni agli avversari. Partita in cui bisogna ribattere colpo su colpo”



TURNOVER - “Due al momento ce li ho sicuro, Szczesny e Chiellini. Poi vediamo, qualcuno era più stanco, abbiamo tempo fino alle 18 per recuperare”



CHIESA - “Adesso sembra che debba fare il centravanti, ci vuole equilibrio. L’altra sera è andata bene così, domani bisognerà fare in altro modo, bisogna trovarsi spazi”



CHELSEA - “Partita di mercoledì fatta per 70-75 minuti, poi abbiamo sbagliato qualcosa e abbiamo agevolato il Chelsea. Ci saranno partite in cui riusciremo a farlo per 20 minuti. Bisogna capire i momenti della partita, sempre con lo stesso atteggiamento”



ARTHUR - “Potrebbe essere a disposizione domani, come Kaio Jorge. Alza il livello di qualità della squadra”



Seguono aggiornamenti