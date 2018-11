Ed ora il calendario della Juve si fa in salita. I bianconeri arrivano al ciclo di fuoco con 8 punti di vantaggio sul Napoli, cominciando dalla trasferta di Firenze forti di un percorso lontano dallo Stadium senza nemmeno una sconfitta in tutto il 2018 (unica squadra in Europa). Una partita sempre sentita, con la Fiorentina che a sua volta può vantare un cammino interno di tutto rispetto con quattro vittorie, due pareggi e tre soli gol subiti. Questi i temi principali toccati da Max Allegri in conferenza stampa.FIORENTINA - "Partita difficile, la Fiorentina è una bella squadra. A parte che è ben allenata, ha giocatori giovani e molto tecnici. In casa non ha mai perso, ha subito solo tre gol. Per loro è la partita più importante dell'anno, per noi sarà come tante altre partite"CENTROCAMPO - "Bentancur può fare ancora qualche corsa e domani la farà, vediamo gli altri due. C'è Cuadrado che può fare anche il mediano. Domani ci sarà bisogno di energie fisiche e mentali. Rientrerà Bernardeschi, sta meglio Douglas Costa, ci sarà De Sciglio"INFORTUNI - "Alex Sandro quasi sicuramente non ci sarà, Khedira sarà out, Emre Can potrebbe anche aggregarsi per domani, decideremo con i medici"PERIODO CHIAVE - "Ad aprile diremo che sarà la parte più importante del campionato. Pensiamo a domani, poi domenica ci riposeremo perché venerdì giochiamo con l'Inter. Poi andremo in Svizzera per mantenere il primo posto".TRIDENTE - "Non c'è un tridente più affidabile, è questione di caratteristiche. Ronaldo e Mandzukic hanno bisogno di occupare tutto lo spazio davanti, il terzo deve inserirsi negli spazi rimasti liberi"DYBALA - "Ho sempre detto che è un giocatore che deve fare il tuttocampista, perché poi deve chiudere le azioni. Non ha fatto i gol dell'anno scorso, ma nel gioco della squadra è fondamentale. Non è che cambia ruolo: prima davanti ce n'era uno solo, Mandzukic o Higuain. Ora ne abbiamo due, quindi bisogna cambiare. Lui gioca sempre allo stesso modo, solo che ora ne abbiamo uno in più davanti e uno in meno a metà campo o sugli esterni. Sta facendo bene, son contento"NATALE - "Giocare il 26 non è un problema, la cosa strana sarà passare in ritiro Natale a Bergamo. Dobbiamo evitare di mangiare troppo panettone o pandoro, altrimenti ci ingolfiamo (ride, ndr). Ma prima di arrivare lì dobbiamo giocare altre partite"TURNOVER - "La stessa squadra credo di no, perché abbiamo giocato sabato e martedì. Non vuol dire che quelli che non giocheranno staranno in panchina, domani può darsi che ci sia qualcosa da cambiare".VICE ALEX SANDRO - "De Sciglio e Cancelo possono giocare sia a destra che a sinistra. Cuadrado a destra ha fatto bene, dei tre è quello che posso utilizzare di più a metà campo"RONALDO E GLI ALTRI - "Non mi ha mai chiesto di riposarsi, sta bene fisicamente. Troveremo il modo di farlo riposare quando ci saranno partite ravvicinate. Abbiamo rosa importante. Con il rientro di Emre anche se non ha i 90 minuti, uno spezzone lo farà. Bernardeschi è un mese che salta e rimbalza, ora è tornato a pieni giri"Seguono aggiornamenti