Tempo di crisi, il derby dovrà rappresentare la chiave di volta per Max Allegri e la sua Juve. Questi i messaggi lanciati dal tecnico al secondo giorno di ritiro in conferenza stampa.REAZIONE - "Il derby è una partita molto sentita da parte di tutti, partita difficile. Il Toro è una squadra che aggredisce e dà intensità. Bisogna fare una partita in cui stare attenti, restare corti, lavorare di squadra per cercare di ottenere un lavoro positivo"RITIRO - "Con la squadra parlo tutti i giorni. Il ritiro non è una punizione, è solo un momento per restare insieme e avere più tempo. Per dare ordine, quando mancano i risultati si tende a vedere più nero di quello che è. In questo momento stare insieme, parlare, può solo fare bene. Quando siamo rientrati abbiamo parlato con la squadra, volevano andare a casa a prendere la roba e parlando abbiamo detto che ci saremmo visti il giorno dopo. La squadra non ha mai chiesto di non farlo, voci del tutto infondate"Seguono aggiornamenti