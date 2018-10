La Juve arriva all'Old Trafford senza Emre Can, Khedira e Mandzukic. Così Maxfa il punto sulla formazione alla vigilia del match con il Manchester United, delicato match che arriva dopo il primo passo falso stagione."Bisognerà giocare molto bene tecnicamente per vincere. Hanno tecnica e fisicità, sono una squadra forte e costruita per vincere. Mourinho è un grande allenatore. Servirà una partita giusta, anche per reagire al pareggio col Genoa. Qui le partite non finiscono mai, se la mettiamo sullo scontro fisico pagheremo qualcosa"."Difesa a tre, a quattro...servirà partita di grande lucidità. E dovremo essere bravi e precisi con la palla al piede, perché noi non abbiamo arma della palla alta. Continueremo a giocare a quattro, altrimenti ci andiamo a incartare. Domani a centrocampo dovremo essere numericamente almeno pari a loro. Barzagli terzino? Ni, solo con difesa a tre""Non avrebbe giocato. Dispiace non averlo qui, come dispiace per Khedira e Emre Can. Non so se giocheremo con tre davanti, senza Mandzukic giocheremo in modo diverso. Infortunio credo di poco conto, rimasto a casa perché dolorante, speriamo di riaverlo il più presto possibile. Come Khedira, tornerà presto anche Emre Can"."Oltre lui troveremo una squadra di giocatori forti. Si affrontano squadre con giovani molto importanti: Martial, Rashford, Pogba da loro, Dybala, Bernardeschi, Cancelo, Bentancur da noi. Sarà test importante per questi giocatori"."I gol subiti son situazioni diverse. Errori da parte di tutti, bisogna dare più pressione a chi crossa, bisogna marcare meglio in area. Su sei gol sono quattro quelli uguali, sabato col Genoa è successa una cosa strana. Dobbiamo migliorare""Può giocare anche da mezz'ala"."Gioca di sicuro? (ride, ndr). Servono dei passaggi per i giocatori giovani per diventare grandi, altrimenti si ritrovano vecchi. Domani ci saranno giovani importanti che potranno diventare grandi a livello internazionale"